Французская многонациональная корпорация и конгломерат Kering на фоне вспышки заболевания коронавирусом переведет мастерские своих брендов Balenciaga и Saint Laurent на производство защитных медицинских масок.

Об этом сообщила пресс-служба конгломерата.

Так, в ближайшие дни Kering предоставит французской службе здравоохранения 3 миллиона хирургических масок, которые корпорация будет закупать и импортировать из Китая.

В то же время, французские мастерские Kering’s Houses Balenciaga и Yves Saint Laurent готовятся к изготовлению масок, соблюдая при этом самые строгие меры по охране здоровья своих сотрудников.

Отмечается, что производство будет запущено тогда, когда материалы и производственный процесс получат одобрение соответствующих государственных органов.

Кроме того, корпорация сделала пожертвование Институту Пастера, чтобы поддержать исследования COVID-19 и обеспечить успешную борьбу с коронавирусом в будущем.