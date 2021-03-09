France Digitale, позиционирующая себя как первая стартап-компания в Европе, подает жалобу в Национальную комиссию по вопросам информатики и свобод Франции (CNIL) против Apple в связи с возможными нарушениями правил Европейского Союза.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось, в феврале France Digitale, европейская ассоциация стартапов, представляющая более 2000 предпринимателей и инвесторов, присоединилась к “Коалиции за справедливость” (Equity Coalition). Они направляют свои усилия на контроль деятельности Apple и борьбу с возможными злоупотреблениями компании.

Теперь, пишет агентство Reuters, France Digitale подает жалобу в CNIL, в которой утверждает, что последняя iOS 14 не соответствует требованиям ЕС о конфиденциальности.

France Digitale убеждает, что, хотя владельцев iPhone спрашивают, готовы ли они позволить установленным мобильным приложениям собирать данные, используемые после для нацеливания рекламы, настройки по умолчанию позволяют Apple проводить целевые рекламные кампании, не спрашивая пользователей iPhone об их согласии.

Согласно правилам конфиденциальности данных ЕС, все организации должны спрашивать посетителей в Интернете, согласны ли они на сбор некоторых своих данных с помощью трекеров или других инструментов.

Те же правила также дают право любому человеку запрашивать информацию о целях сбора таких данных и о том, как они собираются.

Организация также утверждает, что функция отслеживания Apple позволяет делиться собранными данными с аффилированными компаниями, не уведомляя об этом пользователей заранее.

Реакция Apple

Apple отвергает эти обвинения France Digitale и обвиняет оппонента в “неудачной попытке отвлечь пользователей от своих собственных действий, ввести в заблуждение регулирующие органы и политиков”.

“Прозрачность и контроль для пользователя — фундаментальные основы нашей философии конфиденциальности, поэтому мы сделали прозрачность отслеживания приложений, которое в равной степени применяется ко всем разработчикам, включая Apple. Конфиденциальность встроена в рекламу, которую мы продаем на нашей платформе, без отслеживания”, — убеждает компания в заявлении для TechRunch.