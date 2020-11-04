Covid-19 Украина

обновлено 04.11.2020 в 16:01

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Французский журнал Charlie Hebdo посвятил новую карикатуру терактам во Франции

Французский еженедельный журнал политической сатиры Charlie Hebdo посвятил новую карикатуру терактам во Франции.

Среда, 4 ноября 2020, 16:02

Обложка нового номера опубликовано в Twitter-аккаунте издания.

На карикатуре изображены танцовщицы кабаре с отрезанными головами, которые они держат под мышкой. При этом, лица танцовщиц улыбаются.

“Франция всегда останется Францией”, – говорится в подписи на рисунке.

Отметим, что 16 октября в пригороде Парижа уроженец Москвы обезглавил школьного учителя якобы за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.

  • 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.
  • Во Франции после трех нападений в день – в Ницце, Авиньоне и у генконсульства Саудовской Аравии – объявили максимальный уровень террористической угрозы.
  • В четверг, 29 октября, во французском Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал теракт. Перед этим в стране уже состоялись две ножевые атаки.
Теги: Франция, журнал, обложка журнала, Charlie Hebdo

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