Французский журнал Charlie Hebdo посвятил новую карикатуру терактам во Франции

Обложка нового номера опубликовано в Twitter-аккаунте издания.

На карикатуре изображены танцовщицы кабаре с отрезанными головами, которые они держат под мышкой. При этом, лица танцовщиц улыбаются.

“Франция всегда останется Францией”, – говорится в подписи на рисунке.