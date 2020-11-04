Французский журнал Charlie Hebdo посвятил новую карикатуру терактам во Франции

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На карикатуре изображены танцовщицы кабаре с отрезанными головами, которые они держат под мышкой. При этом, лица танцовщиц улыбаются.
“Франция всегда останется Францией”, – говорится в подписи на рисунке.
Отметим, что 16 октября в пригороде Парижа уроженец Москвы обезглавил школьного учителя якобы за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда.
La France sera toujours la France !
Retrouvez :
👉 Présidentielle américaine : nos conseils à l’heureux élu
👉 Reportage : quand la circoncision part en couilles
👉 IVG en Pologne : l’Europe regarde ailleurs…
En vente demain ! pic.twitter.com/0bG0ee9899
— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) November 3, 2020
- 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.
- Во Франции после трех нападений в день – в Ницце, Авиньоне и у генконсульства Саудовской Аравии – объявили максимальный уровень террористической угрозы.
- В четверг, 29 октября, во французском Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал теракт. Перед этим в стране уже состоялись две ножевые атаки.