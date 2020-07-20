Об этом объявил министр здравоохранения Оливье Веран.
С 20 июля власти Франции обязали граждан носить маски во всех общественных местах закрытого типа
“С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков”, – написал он в Twitter.
Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро.
До этого обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.
По данным американского Университет Джонса Хопкинса, в стране вполне возможна вторая волна эпидемии. Франция остается одной из наиболее пострадавших стран от COVID-19.
- Также сообщалось, что власти Франции приняли решение на 10 дней раньше ввести обязательство носить защитные маски в публичных закрытых помещениях. Ранее планировалось ввести такое правило с 1 августа.