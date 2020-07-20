С 20 июля власти Франции обязали граждан носить маски во всех общественных местах закрытого типа.

Об этом объявил министр здравоохранения Оливье Веран.

С 20 июля власти Франции обязали граждан носить маски во всех общественных местах закрытого типа

“С понедельника ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях. Это касается торговых точек, учреждений, принимающих публику, закрытых рынков, банков”, – написал он в Twitter.

Нарушителям грозит штраф в размере 135 евро.

До этого обязательным было ношение масок только в общественном транспорте.

По данным американского Университет Джонса Хопкинса, в стране вполне возможна вторая волна эпидемии. Франция остается одной из наиболее пострадавших стран от COVID-19.