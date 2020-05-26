Французская газета Le Monde пометила незаконно аннексированный Крым как часть Российской Федерации на интерактивной карте распространения COVID-19. Ошибку уже исправили.

Об этом сообщают #Буквы.

Накануне на сайте Le Monde в разделе “Коронавирус: визуализация эволюции эпидемии во Франции и во всем мире” появилась интерактивная карта.

При наведении курсора на тот или иной регион, изображенный на карте, пользователь может получить актуальную информацию о количестве заболевших, выздоровевших и погибших пациентов с COVID-19 в стране, к которой этот регион относится.

Как сообщают “Европейская правда” и “Крым.Реалии”, по состоянию на утро 26 мая незаконно аннексированный Крым на этой карте был помечен как часть Российской Федерации.

К вечеру вторника Le Monde исправила ошибку на сайте. Теперь Крым отображается как часть Украины.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур, комментируя инцидент, назвал сообщения в СМИ “противоречивыми”.

“Некоторые украинские СМИ распространяют противоречивые сообщения, которые с радостью подхватывают рупоры Кремля. Крым там четко украинский. Посольство Украины во Франции последовательно внедряет принцип “нулевой толерантности” к искаженному представлению статуса Крыма”, — написал он.

Редакция Le Monde и Министерство иностранных дел Украины публично не комментировали произошедшее.