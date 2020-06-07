Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
“3 июня военнослужащие французской армии при поддержке своих местных партнеров убили эмира Аль-Каиды в исламском Магрибе Абдельмалека Друкделя и нескольких его ближайших соратников во время операции в северной части Мали”, – заявил министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.
Шесть месяцев назад французская армия объединила вооруженные силы под одной командной структурой, для борьбы с боевиками ИГИЛ, в пограничных районах Нигера, Мали и Буркина-Фасо.
Друкдел был одним из ключевых боевиков в Северной Африке.
Он участвовал в захвате исламистами боевиков в северной части Мали до 2013 года, когда Франция усилила в регионе свои позиции.
- 27 октября стало известно, что Соединенные Штаты провели операцию, направленную на ликвидацию лидера “Исламского государства” Абу Бакра аль-Багдади.
- Позднее Президент США Дональд Трамп заявил, что главарь экстремистской группировки “Исламское государство” Абу Бакр аль-Багдади был убит американскими спецназовцами.