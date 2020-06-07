Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

“3 июня военнослужащие французской армии при поддержке своих местных партнеров убили эмира Аль-Каиды в исламском Магрибе Абдельмалека Друкделя и нескольких его ближайших соратников во время операции в северной части Мали”, – заявил министр вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Шесть месяцев назад французская армия объединила вооруженные силы под одной командной структурой, для борьбы с боевиками ИГИЛ, в пограничных районах Нигера, Мали и Буркина-Фасо.

Друкдел был одним из ключевых боевиков в Северной Африке.

Он участвовал в захвате исламистами боевиков в северной части Мали до 2013 года, когда Франция усилила в регионе свои позиции.