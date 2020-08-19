Принять участие в конференции могут владельцы бизнеса и ТОП менеджмент компаний. Участие возможно:
1) ONSITE = аудиторно, согласно всем требованиям МОЗ, Отель Ramada Encore Kiev г. Киев, Столичное Шоссе, 103.
2) ONLINE – долевое участие (1 секция) и полное участие (4 секции). Online трансляция будет происходить параллельно с onsite события.
В случае государственных ограничений – событие будет проведено только онлайн. Начало с welcome coffee в 8:45, завершение в 18:00. После участников пригласят на вечернее общение с напитками и сладостями. Прибыль от проведения конференции будет направлена на благотворительность.
Тему “КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА” представят ведущие бизнес лидеры в Украине из таких компаний как COCA-COLA, KIMBERLY-CLARK, BRITISH AMERICAN TOBACCO, WINNER GROUP UKRAINE, MICHELIN UKRAINE, JACOBS DOUWE EGBERTS, PHILIPS, DICEUS, DURACELL, MASSEEDS. Глобальное видение предложат Президенты Американской и Британской торговых палат в Украине. FranklinCovey Ukraine предложит концепцию глобальной методологии лицензированных решений в усиление корпоративной культуры.
В рамках конференции “КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА” будет проводиться всеукраинский опрос для определения сильнейших компаний в Украине, которые являются лидерами в развитии и усилении корпоративных ценностей, культуры, талантов и достигают лучших результатов!
Информационные партнеры события:
- Американская торговая палата в Украине;
- Британско-Украинская торговая палата в Украине;
- Шведская Бизнес Ассоциация в Украине;
- Союз Украинских Предпринимателей в Украине;
- IT Ассоциация Украины;
- GRC Ukraine;
- BUKVU.COM / Киевские Хроники.
Можно найти детали и зарегистрироваться по ссылке: https://corporateculture.com.ua/
В случае уточнений, пожалуйста, обращайтесь по телефону +38 098 766 74 70 или [email protected]