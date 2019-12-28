Франшиза с французского – льгота. В страховой сфере понятие франшизы используется для обозначения части расходов, которая выплачивается не страховщиком. При оформлении страхового договора, учитывайте размер франшизы. Чем он выше, тем больше риск, что ущерб придется покрывать из своего кармана.

Виды страховых франшиз:

• условная – убытки возмещаются только, если расходы превысили размер франшизы;

• безусловная – размер франшизы вычитается при каждом страховом случае;

• динамическая – процент выплат по страховым случаям постепенно снижается.

Если речь идет о небольших выплатах, то более выгодна процентная франшиза. Фиксированная же сумма прописывается для крупных выплат.

Франшиза на примере страховых продуктов ОСАГО и туристического страхования

Если мы говорим о медицинских полисах, то самый выгодный вариант – нулевая франшиза. Безусловно, придется переплатить, но врачебные услуги специалистов тоже не дешевые. Размер страховой льготы зависит от случая. Внимательно изучите все нюансы в договоре, особенно, если планируете оформить туристическую страховку.

Рассмотрим наглядный пример. Стоимость оформления страховки – 350 грн. Нет смысла экономить, снижая цену до 200 грн со страховой льготой 100$. Вы потратите больше денег на консультацию в зарубежной клинике. Перед оформлением туристической страховки, сопоставьте риски: дешевые полисы с франшизой – это документы, необходимые для пересечения границы другой страны, то есть просто фикция. При наступлении страхового случая, например, обращении в зарубежную больницу, за услуги врачей придется платить из своего кармана, и страховщик не покроет ваши расходы.

Аварии – распространенное явление на украинских дорогах. ДТП – это большие траты, поэтому владельцы автомобилей предпочитают пользоваться услугами страховых компаний, которые в случае аварии компенсируют все убытки. Без нулевой франшизы полис стоит примерно на 10% дешевле. Экономия в этом случае не рациональна. Лучше переплатить за полис с нулевой франшизой, сняв с себя финансовую ответственность в случае ДТП.