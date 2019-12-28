Виды страховых франшиз:
• условная – убытки возмещаются только, если расходы превысили размер франшизы;
• безусловная – размер франшизы вычитается при каждом страховом случае;
• динамическая – процент выплат по страховым случаям постепенно снижается.
Если речь идет о небольших выплатах, то более выгодна процентная франшиза. Фиксированная же сумма прописывается для крупных выплат.
Франшиза на примере страховых продуктов ОСАГО и туристического страхования
Если мы говорим о медицинских полисах, то самый выгодный вариант – нулевая франшиза. Безусловно, придется переплатить, но врачебные услуги специалистов тоже не дешевые. Размер страховой льготы зависит от случая. Внимательно изучите все нюансы в договоре, особенно, если планируете оформить туристическую страховку.
Рассмотрим наглядный пример. Стоимость оформления страховки – 350 грн. Нет смысла экономить, снижая цену до 200 грн со страховой льготой 100$. Вы потратите больше денег на консультацию в зарубежной клинике. Перед оформлением туристической страховки, сопоставьте риски: дешевые полисы с франшизой – это документы, необходимые для пересечения границы другой страны, то есть просто фикция. При наступлении страхового случая, например, обращении в зарубежную больницу, за услуги врачей придется платить из своего кармана, и страховщик не покроет ваши расходы.
Аварии – распространенное явление на украинских дорогах. ДТП – это большие траты, поэтому владельцы автомобилей предпочитают пользоваться услугами страховых компаний, которые в случае аварии компенсируют все убытки. Без нулевой франшизы полис стоит примерно на 10% дешевле. Экономия в этом случае не рациональна. Лучше переплатить за полис с нулевой франшизой, сняв с себя финансовую ответственность в случае ДТП.