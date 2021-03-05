Об этом сообщает CNN.
В частности, Веран прокомментировал то, что Италия заблокировала экспорт 250 000 доз вакцин COVID-вакцин в Австралию.
“Конечно, я понимаю, что сделала Италия. Мы можем сделать то же”, – заявил Веран.
В то же время пресс-секретарь премьер-министра Италии Марио Драги Паола Ансуини подтвердила, что Италия и Европейская комиссия предварительно договорились об этой акции.
“Мы внимательно обсуждаем с итальянцами, а также со всеми нашими партнерами вопрос европейского подхода к экспорту вакцин”, – сказал Веран.
Также министр добавил, что Франция продолжает верить в единый европейский подход к экспорту вакцины.
Между тем Франция заявила об ускорении процесса вакцинации населения. В частности, премьер-министр Франции Жан Кастек пообещал, что страна в ближайшие недели получит еще несколько миллионов доз вакцин.
Напомним, что в конце января между ЕС и компанией AstraZeneca разгорелась публичная и жесткая схватка из-за задержек вакцин.
Позже Европейская комиссия приняла новые правила, которые предоставляют государствам-членам полномочия ограничивать экспорт вакцин за пределы блока, в определенных ситуациях.
Согласно новым правилам, страны-члены Европейского союза могут ограничивать экспорт вакцин от коронавируса, если их производители не смогут выполнить поставленные задачи по поставкам в рамках ЕС.
“Сообщение очень четкое … мы ожидаем, что компании, с которыми Европейский Союз подписал соглашения о закупке, сделают все возможное, чтобы выполнить контракты на поставку, которые они заключили с государствами-членами”, – заявил Эрик Мамер, главный представитель Европейского Союза.
Он отметил, что ЕС пока является основным экспортером вакцин. Поэтому компаниям выгодно выполнять условия контракта с государствами-членами блока.
Распространение вакцины в ЕС продолжает замедляться, заставляя некоторые государства-члены обращаться за помощью к внеблоковым странам. По данным Всемирной организации здравоохранения лишь 5,5% населения ЕС получили первую дозу вакцины.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала заявление ЕС об экспортном контроле над вакцинами от коронавируса COVID-19, производимых в ЕС, заявив, что такие меры рискуют продлить пандемию.
- К концу июня 2021 года Европейский союз получит доступ примерно к 400 миллионам доз вакцины от COVID-19 — этого хватит для вакцинации половины населения ЕС.