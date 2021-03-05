В пятницу, 5 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что страна может вслед за Италией заблокировать экспорт вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

В частности, Веран прокомментировал то, что Италия заблокировала экспорт 250 000 доз вакцин COVID-вакцин в Австралию.

“Конечно, я понимаю, что сделала Италия. Мы можем сделать то же”, – заявил Веран.

В то же время пресс-секретарь премьер-министра Италии Марио Драги Паола Ансуини подтвердила, что Италия и Европейская комиссия предварительно договорились об этой акции.

“Мы внимательно обсуждаем с итальянцами, а также со всеми нашими партнерами вопрос европейского подхода к экспорту вакцин”, – сказал Веран.

Также министр добавил, что Франция продолжает верить в единый европейский подход к экспорту вакцины.

Между тем Франция заявила об ускорении процесса вакцинации населения. В частности, премьер-министр Франции Жан Кастек пообещал, что страна в ближайшие недели получит еще несколько миллионов доз вакцин.

Напомним, что в конце января между ЕС и компанией AstraZeneca разгорелась публичная и жесткая схватка из-за задержек вакцин.

Позже Европейская комиссия приняла новые правила, которые предоставляют государствам-членам полномочия ограничивать экспорт вакцин за пределы блока, в определенных ситуациях.

Согласно новым правилам, страны-члены Европейского союза могут ограничивать экспорт вакцин от коронавируса, если их производители не смогут выполнить поставленные задачи по поставкам в рамках ЕС.

“Сообщение очень четкое … мы ожидаем, что компании, с которыми Европейский Союз подписал соглашения о закупке, сделают все возможное, чтобы выполнить контракты на поставку, которые они заключили с государствами-членами”, – заявил Эрик Мамер, главный представитель Европейского Союза.

Он отметил, что ЕС пока является основным экспортером вакцин. Поэтому компаниям выгодно выполнять условия контракта с государствами-членами блока.

Распространение вакцины в ЕС продолжает замедляться, заставляя некоторые государства-члены обращаться за помощью к внеблоковым странам. По данным Всемирной организации здравоохранения лишь 5,5% населения ЕС получили первую дозу вакцины.