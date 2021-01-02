Об этом пишет издание Bloomberg.
Министр по европейским делам Франции Клеман Бон назвал заявку на получение гражданства Стэнли Джонсона символической. По его словам, она демонстрирует приверженность британцев к ЕС.
“Если отец господина Джонсона имеет право на французское гражданство, хочет остаться европейским гражданином и стать гражданином Франции, тогда мы это рассмотрим и примем. Это признак того, что многие британцы все еще любят Европу”, – сказал министр.
Напомним, что 80-летний Стэнли Джонсон голосовал против вывода Великобритании из ЕС. В то же время Борис Джонсон не разделял мнение отца.
Французское гражданство обеспечило бы старшего Джонсона автоматическими правами, которые сейчас потеряли другие британцы, в частности возможность свободно путешествовать и жить во всех 27 странах ЕС.
Стэнли Джонсон сообщил телеканалу RTL в четверг, что он находится в процессе “возвращения” своей французской идентичности, ведь его мать была француженкой, как и дедушка.
“Я всегда буду европейцем. Это точно. Вы не можете сказать англичанину, что он не европеец. Европа – это всегда больше, чем общий рынок, больше, чем Европейский Союз”, – сказал Стэнли.
- За час до 2021 года Великобритания окончательно утратила статус государства – члена Европейского Союза и вышла из единого рынка.
- Отец британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил в четверг, что подает заявку на получение французского паспорта, чтобы сохранить свою связь с Европейским союзом после Brexit.