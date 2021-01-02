На фоне окончательного выхода Великобритании из состава Европейского Союза отец премьера страны Бориса Джонсона Стэнли подал заявку на получение гражданства Франции. В то же время французское правительство одобрило ее.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон назвал заявку на получение гражданства Стэнли Джонсона символической. По его словам, она демонстрирует приверженность британцев к ЕС.

“Если отец господина Джонсона имеет право на французское гражданство, хочет остаться европейским гражданином и стать гражданином Франции, тогда мы это рассмотрим и примем. Это признак того, что многие британцы все еще любят Европу”, – сказал министр.

Напомним, что 80-летний Стэнли Джонсон голосовал против вывода Великобритании из ЕС. В то же время Борис Джонсон не разделял мнение отца.

Французское гражданство обеспечило бы старшего Джонсона автоматическими правами, которые сейчас потеряли другие британцы, в частности возможность свободно путешествовать и жить во всех 27 странах ЕС.

Стэнли Джонсон сообщил телеканалу RTL в четверг, что он находится в процессе “возвращения” своей французской идентичности, ведь его мать была француженкой, как и дедушка.

“Я всегда буду европейцем. Это точно. Вы не можете сказать англичанину, что он не европеец. Европа – это всегда больше, чем общий рынок, больше, чем Европейский Союз”, – сказал Стэнли.