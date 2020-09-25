Присоединяйтесь 29-30 сентября 2020 в онлайн формате к 1000+ мировых предпринимателей, которые уже развивают бизнес без привязки к географии.

Freedom Business Summit 2020 – это международный онлайн саммит, который собирает предпринимателей, путешественников, инвесторов со всего мира для обмена знаниями, навыками и опытом.

Вы узнаете проверенные стратегии и техники по запуску удаленного бизнеса, развитию виртуальной компании, управлению удаленной командой от предпринимателей, путешественников, глобальных инвесторов, создателей и руководителей удаленных стартапов.

ПРОГРАММА САММИТА

В программу саммита входит 2 дня онлайн нетворкинга и обмена бизнес опытом и 1 день мастермайнда. Всем участникам будет предоставлен доступ к 3 онлайн-сценам с практическими лекциями и воркшопами, которые помогут построить бизнес без привязки к географии.

На 1 сцене спикеры расскажут о построении онлайн бизнеса и управлении удаленными командами,онлайн обучении. Эксперты 2 сцены поделятся трансформирующими технологиями мышления и майндсета для создания бизнеса без географической привязки. А на 3 сцене вы сможете узнать все о построении свободного образа жизни, миграционных стратегиях и успешных кейсах релокации.

СПИКЕРЫ

Более 30 спикеров и предпринимателей с 22+ стран таких как Бразилия, США, Эстония, Япония, ОАЭ, Канада, Португалия, Румыния и многих других поделятся своим опытом управления удаленным бизнесом.

Спикерами 3-х онлайн сцен будут Marvin Liao – VC, ex-partner в 500 STARTUPS (США), Akira Iguchi – основатель Solo Millionaire (Япония), Gavin Dantez – E-commerce предприниматель (Бали), Nate Ginzburg – предприниматель на Amazon (CША), Tanzeeb Ahmed – управляющий партнер Buzzy Bee (Дубаи), James Whittet – Mindset and Conscious Evolution Educator (Венгрия), Parul Gujral – CEO Snowball Money (США), Tony Lux – маркетолог Luxury Goods (Франция), Alex Huditan – предприниматель на Amazon & Lifestyle (Румыния) и многие другие.

Каждый эксперт поделится своим опытом от управления удаленными онлайн-командами и виртуальной компанией, до инвестирования за рубежом, получения второго гражданства, регистрации компаний в странах с низкими налогами, открытия банковских счетов и получение виз для онлайн предпринимателей.

FREEDOM BUSINESS SUMMIT ONLINE ОТКРЫТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:

Руководителей удаленных бизнесов – вы управляете бизнесом удаленно, продаете на Amazon или занимаетесь дропшиппингом на Shopify и хотите научится вывести бизнес на новый уровень;

Коучи и консультанты – вы занимаетесь консалтингом или коучингом, управляете компанией по онлайн-обучению;

Startup основатели – вы развиваете стартап и управляете удаленной командой;

Каждый участник саммита получит:

Профессиональный международный нетворкинг – познакомитесь с сотнями удаленных предпринимателей, виртуальными генеральными директорами, путешественниками со всего мира. Заведете новых друзей, будете учится, делится информацией и создавать значимые связи.

Проверенные бизнес модели – услышите проверенные стратегии от предпринимателей, которые столкнулись с теми же проблемами, что и вы, и которые преодолели те же препятствия. Узнаете про самые новые идеи и инсайты по запуску и ведению удаленного бизнеса.

Вдохновение – команда Freedom Business Summit верит, что для создания удаленного бизнеса – нужно правильное количество вдохновения. Вы получите здесь именно то, что вам нужно для создания прибыльного удаленного удаленного бизнеса и свободной жизни!

Freedom Business Summit 2020 – это не просто обычный онлайн-саммит. Это философия построения независимого от местоположения образа жизни и бизнеса.

Узнайте больше по ссылке www.ru.freedomsummit.net

Дополнительная информация по [email protected]