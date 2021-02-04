Американский философ, экономист, публицист и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма рассказал, что, по его убеждению, нужно Украине, чтобы она стала функциональным современным государством.

Об этом шла речь во время конференции “Почему в Украине демократия?” Программы исследования современной Украины (T-CUP) Украинского научного института Гарвардского университета, сообщают #Буквы.

Фукуяма отметил, что у Украины есть определенные проблемы с правлением, что, в частности, связано с ее советским наследием: довольно часто чиновниками становятся не профессионалы своего дела, а политики.

По его убеждению, эта ситуация может исправиться с приходом к власти новых лидеров, которые были бы объединены общими ценностями.

“Мы не можем давать какие-то советы по политической тактике в краткосрочном смысле. Скажем, меня спрашивали касательно Конституционного суда. Но я ответил, что не знаю. Это вы живете в Украине, знаете лучше этот контекст, я в Стэнфордском университете не могу рассматривать этот контекст или посоветовать что-то Украине мудрого. Я думаю, из того, что мы собственно можем сделать: лучше подготовить новое поколение лидеров для Украины. Я уверен, что если Украина победит коррупцию и станет функциональным современным государством, то это произойдет потому, что возникнет новая генерация украинцев, которые ориентируются на такие ценности, как либеральная демократия, не принимают коррупцию и не хотят участвовать в коррупционных действиях и коррупционной политике”, — сказал он.

Фукуяма заметил, что образовательные программы для таких граждан уже существуют и функционируют, чему способствуют также Гарвардский и Стэнфордский университеты.

Экономист также поделился впечатлениями о сотрудничестве с участниками программ для развития лидерских качеств, в которые он был вовлечен.

“Когда я работаю с молодыми украинцами, я всегда возвращаюсь из Украины с большим энтузиазмом, чем когда еду туда. Просто после того, как я встречаюсь с людьми, которые хотят, чтобы их страна была другой. Я заметил определенную проблему, которая есть даже среди этой группы: им очень сложно сотрудничать между собой. Такое спонтанное сотрудничество, которое абсолютно автоматически происходит в США, весьма затруднено в Украине. Возможно, это наследие бывшей советской системы, когда было очень много недоверия друг к другу. Но я думаю, что это — то, что можно преодолеть как препятствие. И надеюсь, что Киев будет играть важную роль для этих политических преобразований”, — отметил он.

Что известно о Фрэнсисе Фукуяме?

Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения. Он является профессором Стэнфордского университета. Фукуяма учился в Корнельском университете (Нью-Йорк) и Гарварде.

У него есть многолетний опыт работы в правительственных организациях, в частности, он был членом совета по планированию политики Госдепартамента США, где специализировался на вопросах Ближнего Востока, затем — Европы, членом президентского совета США по биоэтике (по вопросам клонирования) и др.

Первая его фундаментальная работа “Конец истории и последний человек” вышла в 1992 году. Она же сделала его популярным.

В данной работе Фукуяма продолжает развитие идеи “конца света”, утверждая, что распространение либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы правительств. С точки зрения Фукуямы, конец истории не означает конец событийной истории, но означает конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн, а вместе с ними — конец искусства и философии.

Фукуяма внимательно следит за событиями в Украине еще со времен Оранжевой революции и неоднократно посещал страну. В частности, в сентябре 2013 года, за два месяца до Евромайдана, он был в Киеве и во время одной из своих лекций с глубоким разочарованием говорил о провале демократических преобразований в Украине, следствием которых стало президентство Виктора Януковича.

События Революции Достоинства, по его убеждению, были свидетельством стремления украинцев к установлению демократии и усилили способность граждан самоорганизовываться и сопротивляться власти.