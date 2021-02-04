Об этом шла речь во время конференции “Почему в Украине демократия?” Программы исследования современной Украины (T-CUP) Украинского научного института Гарвардского университета, сообщают #Буквы.
Фукуяма убежден, что популизм необязательно отрицательное явление, поскольку он мобилизует людей на протесты или в поддержку определенных кандидатов на государственные должности.
Говоря о проблемных вопросах касательно популизма, Фукуяма отметил, что новые популисты склонны обращаться ко всему народу, но особое внимание уделять на самом деле определенной части (в качестве примера он привел Виктора Орбана, который мобилизует именно этнических венгров). Это, по мнению Фукуямы, “создает проблемы”.
Обращаясь к украинскому контексту, Фукуяма отметил, что распространенным в стране является популизм экономический. На примере ситуации на рынке газа, экономист объяснил, как действия экономических популистов препятствуют внедрению реформ и создают коррупционные риски.
“Еще одной формой популизма, который существует в Украине, является экономический популизм. Повышать цены на газ — это не популярно, поэтому популисты этого не делают. Одной из проблем либеральных реформаторов является то, что они ассоциируются с программами жесткой экономии: люди думают, что базовые услуги недоступны или сокращенны. Но политикам-популистам очень просто выйти и сказать: “Если меня изберут, мы вернем старые цены на газ”. И они не думают, как это скажется на коррупции и рыночных отношениях. Это серьезная проблема для любого реформаторского правительства, которое решает, какую экономическую политику проводить”, — сказал эксперт.
По мнению Фукуямы, для решения этой ситуации реформаторам нужно активно коммуницировать с гражданами, чтобы оставлять меньше пространства для манипуляций со стороны популистов.
“Прежде всего важна коммуникация с гражданами. И я думаю, что многие реформаторы и не только в Украине, они нанимали технократов и говорили: “Нам нужна жесткая экономика, нам нужно контролировать цены”. Они вместе с тем коммуницировали с гражданами о необходимости таких шагов”, — отметил он.
Фукуяма подчеркнул, что сочетание нового популизма со старым экономическим — очень опасное явление. Именно такое сочетание наблюдается в Украине, считает он.
“10-15 лет назад можно было сказать, что современные партии базируются на идеологической почве: консервативные, социал-демократические и так далее. Но сейчас ситуация изменилась. Это уже не является миссией глобальной политики. И в США глобальная политика переходит к базированию на идентичностях , когда люди объединяются по этническому или расовому признаку, или вокруг определенного культурного видения, или национального сознания. И я думаю, что это очень опасное явление. Особенно если сочетается культурно базированный популизм со старого толка экономическим, то результат может быть очень негативным. И что-то подобное происходит в Украине, как по мне”, — сказал экономист.
Что известно о Фрэнсис Фукуяме?
Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения. Он является профессором Стэнфордского университета. Фукуяма учился в Корнельском университете (Нью-Йорк) и Гарварде.
У него есть многолетний опыт работы в правительственных организациях, в частности, он был членом совета по планированию политики Госдепартамента США, где специализировался на вопросах Ближнего Востока, затем — Европы, членом президентского совета США по биоэтике (по вопросам клонирования) и др.
Первая его фундаментальная работа “Конец истории и последний человек” вышла в 1992 году. Она же сделала его популярным.
В данной работе Фукуяма продолжает развитие идеи “конца света”, утверждая, что распространение либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы правительств. С точки зрения Фукуямы, конец истории не означает конец событийной истории, но означает конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн, а вместе с ними — конец искусства и философии.
Фукуяма внимательно следит за событиями в Украине еще со времен Оранжевой революции и неоднократно посещал страну. В частности, в сентябре 2013 года, за два месяца до Евромайдана, он был в Киеве и во время одной из своих лекций с глубоким разочарованием говорил о провале демократических преобразований в Украине, следствием которых стало президентство Виктора Януковича.
События Революции Достоинства, по его убеждению, были свидетельством стремления украинцев к установлению демократии и усилили способность граждан самоорганизовываться и сопротивляться власти.