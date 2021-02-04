Об этом шла речь во время конференции “Почему в Украине демократия?” Программы исследования современной Украины (T-CUP) Украинского научного института Гарвардского университета, сообщают #Буквы.

Фукуяма убежден, что популизм необязательно отрицательное явление, поскольку он мобилизует людей на протесты или в поддержку определенных кандидатов на государственные должности.

Говоря о проблемных вопросах касательно популизма, Фукуяма отметил, что новые популисты склонны обращаться ко всему народу, но особое внимание уделять на самом деле определенной части (в качестве примера он привел Виктора Орбана, который мобилизует именно этнических венгров). Это, по мнению Фукуямы, “создает проблемы”.

Обращаясь к украинскому контексту, Фукуяма отметил, что распространенным в стране является популизм экономический. На примере ситуации на рынке газа, экономист объяснил, как действия экономических популистов препятствуют внедрению реформ и создают коррупционные риски.

“Еще одной формой популизма, который существует в Украине, является экономический популизм. Повышать цены на газ — это не популярно, поэтому популисты этого не делают. Одной из проблем либеральных реформаторов является то, что они ассоциируются с программами жесткой экономии: люди думают, что базовые услуги недоступны или сокращенны. Но политикам-популистам очень просто выйти и сказать: “Если меня изберут, мы вернем старые цены на газ”. И они не думают, как это скажется на коррупции и рыночных отношениях. Это серьезная проблема для любого реформаторского правительства, которое решает, какую экономическую политику проводить”, — сказал эксперт.

По мнению Фукуямы, для решения этой ситуации реформаторам нужно активно коммуницировать с гражданами, чтобы оставлять меньше пространства для манипуляций со стороны популистов.

“Прежде всего важна коммуникация с гражданами. И я думаю, что многие реформаторы и не только в Украине, они нанимали технократов и говорили: “Нам нужна жесткая экономика, нам нужно контролировать цены”. Они вместе с тем коммуницировали с гражданами о необходимости таких шагов”, — отметил он.

Фукуяма подчеркнул, что сочетание нового популизма со старым экономическим — очень опасное явление. Именно такое сочетание наблюдается в Украине, считает он.