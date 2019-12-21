Соответствующие видеообращения обнародованы на Facebook-странице инициативы “Free Riff”.
Так, лидер группы “Скай” Олег Собчук призвал либо показать неопровержимые доказательства, что Антоненко действительно виновен, либо же отпустить его на свободу.
“Хочу сказать, что если это все доказательства, если их так можно назвать – “доказательствами”, они больше похожи на догадки, против Андрея Антоненко, то не вижу оснований, чтобы верить в его причастность к этому ужасному убийству и тем более к его организации. Поэтому либо покажите нам действительно неопровержимые доказательства его причастности, либо отпускайте парня и не морочьте голову. Мы с тобой, Андрей! И мы искренне верим, что справедливость победит”, – подчеркнул Собчук.
Собчук Олег, фронтмен гурту “Скай”
#НеВірю! #ХтоНаступний
Собчук Олег, фронтмен гурту “Скай”
#FreeRiff #FreeDugar #freeYuliaKuzmenko
Опубліковано Free Riff Субота, 21 грудня 2019 р.
В свою очередь лидер группы “Без обмежень” Сергей Танчинец назвал нелепыми доказательства следствия и отметил, что не верит в причастность Антоненко к убийству журналиста.
“Я абсолютно не верю в то, что Андрей к этому (убийству Шеремета, – ред.) причастен. То, что мы увидели на брифинге, все те видео и фотодоказательства, являются абсолютно нелепыми. На них изображен точно не Андрей Антоненко”, – заявил он.
Сергій Танчинець, лідер гурту “Без обмежень”
#НеВірю! #ХтоНаступний
Сергій Танчинець, лідер гурту “Без обмежень”
#FreeRiff #FreeDugar #freeYuliaKuzmenko
Опубліковано Free Riff Субота, 21 грудня 2019 р.
Стоит отметить, что в последнее время украинские музыканты записывают видео в поддержку Андрея Антоненко. Они публикуются в Сети под хештегом #НеВірю! #ХтоНаступний.
Ранее видео записали украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич, вокалист группы “Танок На Майдані Конго”(ТНМК) Олег Михайлюта, фронтмен группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк и другие.
- Ранее суд избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Он был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога. Также была арестована на 2 месяца Юлия Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, якобы вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.
- Константин Татарченко, адвокат военного и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), подал апелляцию на решение Печерского суда Киева об аресте его подзащитного.
- Андрей Антоненко подал иск против должностных лиц, испортивших его репутацию. Иск подан против министра внутренних дел Арсена Авакова, президента Украины Владимира Зеленского, генерального прокурора Руслана Рябошапки, а также первого заместителя главы Нацполиции, начальника уголовной полиции Евгения Коваля.