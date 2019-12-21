Фронтмены украинских музыкальных групп "Скай" и "Без обмежень" выступили в поддержку музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующие видеообращения обнародованы на Facebook-странице инициативы “Free Riff”.

Так, лидер группы “Скай” Олег Собчук призвал либо показать неопровержимые доказательства, что Антоненко действительно виновен, либо же отпустить его на свободу.

“Хочу сказать, что если это все доказательства, если их так можно назвать – “доказательствами”, они больше похожи на догадки, против Андрея Антоненко, то не вижу оснований, чтобы верить в его причастность к этому ужасному убийству и тем более к его организации. Поэтому либо покажите нам действительно неопровержимые доказательства его причастности, либо отпускайте парня и не морочьте голову. Мы с тобой, Андрей! И мы искренне верим, что справедливость победит”, – подчеркнул Собчук.

В свою очередь лидер группы “Без обмежень” Сергей Танчинец назвал нелепыми доказательства следствия и отметил, что не верит в причастность Антоненко к убийству журналиста.

“Я абсолютно не верю в то, что Андрей к этому (убийству Шеремета, – ред.) причастен. То, что мы увидели на брифинге, все те видео и фотодоказательства, являются абсолютно нелепыми. На них изображен точно не Андрей Антоненко”, – заявил он.

Стоит отметить, что в последнее время украинские музыканты записывают видео в поддержку Андрея Антоненко. Они публикуются в Сети под хештегом #НеВірю! #ХтоНаступний.

Ранее видео записали украинский рок-музыкант, лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич, вокалист группы “Танок На Майдані Конго”(ТНМК) Олег Михайлюта, фронтмен группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк и другие.