Мультипликационный фильм Frozen II стал самым кассовым анимационным фильмом в мире за все время, сборы которого достигли 1,325 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на портале Box Office Mojo.

Фильм Star Wars: The Rise of Skywalker лидирует на внутреннем рынке США в течение третьих выходных подряд, собрав почти 450 миллионов долларов (за 17 дней) в Штатах и более 900 миллионов долларов по всему миру. Стоит отметить, что только в эти выходные фильм собрал приблизительно 33,7 миллиона долларов.

Психологический хоррор Sony “Проклятие” (The Grudge) превзошел ожидания и вошел в пятерку лучших на выходных.

Картина Jumanji: The Next Level собрала 26,6 млн. долларов в эти выходные. На мировом рынке “Джуманджи” заработал еще 42,4 млн. долларов за эти выходные – всего с момента релиза картина получила 610 млн. долларов.

В эти выходные новых масштабных международных релизов не было.

Мультфильм Frozen II обошел по сборам первую часть (1,281 млн. долларов) и “Суперсемейку-2” (1,243 млн. долларов).