Федерация работодателей Украины (ФРУ) призывает председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева пересмотреть предложенное законом №466 резкое четырехкратное увеличение ставки акцизного налога на ТИЭН.

Об этом говорится в письме Федерации работодателей Украины к главе комитета, сообщают #Буквы.

Вместо этого ФРУ предлагает при доработке законопроекта №4101 заложить рост акциза на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН) на 50% с 2021 года.

“Опыт практически всех изменений уровня акциза в прошлые годы свидетельствует, что резкое и внеплановое повышение ставки акцизного налога на табачные и табакосодержащие изделия приводит, в первую очередь, к росту доли нелегального рынка, что, в свою очередь, негативно сказывается на поступлениях этого налога в государственного бюджета”, – говорится в обращении.

По словам экспертов Федерации, примером такой неэффективности является 2019 год, когда общее повышение ставок составило 30,8%, из-за чего госбюджет за год недополучил более 13 млрд грн, почти треть от всех запланированных поступлений табачного акциза.

“Такое резкое повышение ставки фактически уничтожит легальный рынок новой категории табакосодержащих изделий для электрического нагрева, ведь цена на них будет значительно выше, чем в соседних странах. Соответственно, рынок заполнит нелегальный, или что еще хуже – контрафактный продукт, из которого никаких налогов не будет оплачено”, – убеждают в ФРУ.

Специалисты Федерации также призывают сохранить мораторий на проведение проверок до конца действия карантина, сохранить ставку акцизного налога на пиво на текущем уровне, сократить сроки получения марок акцизного налога на табачные изделия и отложить предлагаемое повышение ставки налога на выбросы двуокиси углерода.

Напомним, 23 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №4140 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”, поданного Кабинетом Министров в парламент 23 сентября.