Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали в Азовском море маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту. В связи с этим в Украине открыто уголовное производство.

Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

Уголовное производство открыто по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) Уголовного кодекса Украины.

“Под процессуальным руководством прокуратуры автономии Главным управлением Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе начато уголовное производство по статьям 146 и 278 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного захвата “сотрудниками пограничного управления ФСБ России” украинского судна с четырьмя людьми на борту”, – отмечается в сообщении.

Следствием установлено, что оккупационные “правоохранители” сегодня задержали в западной части Азовского моря маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.

Российское агентство “Интерфакс” ранее сообщало, что капитан судна якобы “не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться”.

Согласно сообщению рос СМИ, в ходе осмотра судна было выявлено “более 290 экземпляров камбалы-калкана”, а также “незаконное орудие лова”. Кроме того, утверждается, что на судне якобы отсутствовали судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) рыбы.

Предварительно команда корабля задержана на 48 часов “до выяснения обстоятельств”.