Федеральная службы безопасности России заявила о задержании в оккупированном Крыму пяти человек, якобы связанных с "украинскими радикальными формированиями".

Об этом заявили в пресс-службе ФСБ.

“В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети “Интернет” идеологию терроризма и экстремизма”, – сказано в сообщении.

При этом в российской спецслужбе утверждают, что изъяли у задержанных оружие, взрывчатку, а также якобы средства связи с “информацией о связях с представителями радикальных украинских формирований”.

Отмечается, что оккупационные власти планируют обвинить задержанных в “подготовке к осуществлению террористического акта” и “публичных призывах к осуществлению террористической деятельности”.

Также сообщается, что статьи законодательства оккупантов, которые инкриминируются задержанным, предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.