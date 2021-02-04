Американский философ, экономист, публицист и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма рассказал, какие три урока мир может извлечь из опыта Украины по переходу к демократии.

Об этом шла речь во время конференции “Почему в Украине демократия?” Программы исследования современной Украины (T-CUP) Украинского научного института Гарвардского университета, сообщают #Буквы.

“Украина — это большая и важная европейская страна. Она на передовой мировой борьбы за демократию. Особенно после агрессии России, захвата Крыма и агрессии на Донбассе. Я думаю, что все, что произойдет в Украине (независимо от того, будет ли она успешной в переходе [к демократии]), серьезно повлияет на весь регион”, — отметил Фукуяма.

Он отметил, что из опыта Украины относительно демократического перехода можно выделить три фактора, от которых этот переход зависит.

“Есть три группы уроков, которые я могу извлечь из опыта перехода к демократии в Украине. Они связаны прежде всего со значения гражданского общества. Второе — это важность управления, и третье — это борьба с коррупцией”, — сказал он.

Экономист убежден, что переход Украины к демократии не состоялся бы без гражданского общества.

“Не было бы возможности перехода для Украины, если бы не было украинского гражданского общества. Должен признать, что в 1990-х годах у меня не было высоких ожиданий по поводу гражданского общества. Я думал, что оно будет скорее активным и сильным в России, чем в Украине. И я полностью ошибался по этому поводу”, — заявил он. “Я считаю, что роль гражданского общества остается важной в Украине. Она привела к созданию нескольких организаций, контролирующих определенные демократические процессы”, — добавил он, рассуждая о роли Оранжевой революции и Революции Достоинства в этом переходе.

Вторым важным компонентом становления демократии Фукуяма назвал эффективное управление страной.

“Обеспечение надлежащего управления является серьезной задачей и серьезным вызовом, и ни одна из бывших советских республик не справилась с этой задачей. Если вы меня спросите, что такое надлежащее управление, я бы ответил, что это вопрос человеческого капитала. Для того, чтобы демократия была, она должна строиться в модернистском, современном государстве, а не патерналистских государствах. Не должно быть во власти руководителя и его членов семьи и друзей. В современных государствах вместо этого есть надлежащая государственная служба, приоритет которой — публичные интересы, а не частные корыстные”, — отметил он.

Важной, заметил Фукуяма, для становления демократии является борьба с коррупцией. И системная коррупция, считает он, еще долго будет оставаться весомым препятствием для Украины.

“И третий урок — это важность борьбы с коррупцией. И это аспект, который больше всего разочаровывает”, — сказал он, отметив, что эта борьба должна происходить как при поддержке гражданского общества, так и со стороны иностранных партнеров.

Что известно о Фрэнсисе Фукуяме?

Фрэнсис Фукуяма — американский философ, политический экономист и публицист японского происхождения. Он является профессором Стэнфордского университета. Фукуяма учился в Корнельском университете (Нью-Йорк) и Гарварде.

У него есть многолетний опыт работы в правительственных организациях, в частности, он был членом совета по планированию политики Госдепартамента США, где специализировался на вопросах Ближнего Востока, затем — Европы, членом президентского совета США по биоэтике (по вопросам клонирования) и др.

Первая его фундаментальная работа “Конец истории и последний человек” вышла в 1992 году. Она же сделала его популярным.

В данной работе Фукуяма продолжает развитие идеи “конца света”, утверждая, что распространение либеральной демократии западного образца свидетельствует о конечной точке социокультурной эволюции человечества и формировании окончательной формы правительств. С точки зрения Фукуямы конец истории не означает конец событийной истории, но означает конец века идеологического противостояния, глобальных революций и войн, а вместе с ними — конец искусства и философии.

Фукуяма внимательно следит за событиями в Украине еще со времен Оранжевой революции и неоднократно посещал страну. В частности, в сентябре 2013 года, за два месяца до Евромайдана, он был в Киеве и во время одной из своих лекций с глубоким разочарованием говорил о провале демократических преобразований в Украине, следствием которых стало президентство Виктора Януковича.

События революции Достоинства, по его убеждению, были свидетельством стремления украинцев к установлению демократии и усилили способность граждан самоорганизовываться и сопротивляться власти.