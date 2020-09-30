В мессенджере Telegram появилась функция комментариев в каналах. Она будет доступна пользователям после обновления программы.

Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

“Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом”, – говорится в сообщении.

По словам Дурова, комментарии будут похожи на групповой чат, то есть все комментарии будут прикреплены к определенному каналу.

Он также отметил, что комментаторы смогут оставлять голосовые сообщения или GIF изображения, а администраторы каналов смогут ввести соответствующие ограничения.

Кроме того, разработчики обновили поисковые фильтры, которые облегчат поиск сообщений.

В течение следующих 10 дней Дуров будет публиковать сообщения в своем Telegram-канале для того, чтобы протестировать новую функцию.