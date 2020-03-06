Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Исполком утвердил стратегию развития женского футбола на следующие 4 года, которая предусматривает настоящую революцию в клубном женском футболе. В частности, это обязательное наличие женских команд во всех клубах УПЛ – хороший подарок нашим футболисткам к Празднику весны”, – говорится в сообщении.

Согласно утвержденной стратегии, в сезоне-2020/2021 клубы УПЛ и первой лиги ПФЛ должны зарегистрировать не менее 20-ти футболисток до 16-ти лет.

Кроме того, в сезоне-2021/2022 клубы УПЛ и первой лиги ПФЛ должны зарегистрировать не менее 30-ти футболисток до 17-ти лет и подписать соглашение о сотрудничестве с женской командой высшей / первой / второй лиги чемпионата Украины среди женщин или иметь в структуре клуба женскую команду высшей или первой лиги чемпионата Украины среди женщин.