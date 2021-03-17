Матчи сборной Украины по футболу против Казахстана и Финляндии из-за коронавируса перенесли со Львова в Киев.

Соответствующее решение принял Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

“Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о месте проведения домашних матчей сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Поединки с Финляндией 28 марта и Казахстаном 31 марта сине-желтые проведут в Киеве на НСК “Олимпийский”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной изменений стало ухудшение эпидемиологической ситуации во Львове и возможное введение в регионе “красной зоны”.