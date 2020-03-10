Футбольный матч между сборными Польши и Украины пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

“Товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины на Силезском стадионе в Хожуве, который запланирован на 31 марта текущего года (начало – в 20:45 по местному времени), состоится при пустых трибунах”, – говорится в сообщении.

Соответствующее решение об отмене всех массовых мероприятий, в том числе – футбольных матчей, приняло польское правительство.

Отмечается, что деньги за уже приобретенные на эту встречу билеты будут возвращены.