Про це Рааб розповів агентству Reuters.

За словами міністра, Сполучене Королівство хоче змусити G7 об’єднатися, аби протистояти російській дезінформації.

“Щоб, коли ми бачимо, як ця брехня і пропаганда або фейкові новини поширюються там, ми могли – не тільки індивідуально, але і спільно дати спростування і відверто повідомити правду людям цієї країни, але також і в Росії або в Китаї або по всьому світу”, – сказав Рааб.

За словами представників британських, американських і європейських служб безпеки, Росія і Китай намагаються посіяти недовіру на Заході, поширюючи дезінформацію про вибори або поширюючи брехню про вакцини від COVID-19.

Росія відкидає звинувачення, і заявляє, що Захід охоплений антиросійської істерією. Китай стверджує, що Захід – залякує, а його лідери мають постімперське мислення, яке дає можливість відчувати, що вони можуть діяти як міжнародні поліціянти.