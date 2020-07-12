Об этом сообщает агенство Reuters.

В субботу, 11 июля, секс-работницы устроили акцию протеста в Гамбурге. Они вышли на улицы в масках на лицах с плакатами: “Единая Европа — один закон”, “Мы привлекаем ваших туристов в дорогую Германию” и другими.

Женщины утверждают, что их место работы не опаснее магазинов, ресторанов и баров, работу которых уже возобновили.

“Проституция не несет большего риска заражения, чем другие услуги, связанные с телом: массаж, косметика или даже танцы или контактные виды спорта”, — говорится в заявлении Ассоциации секс-работников.

Секс-работницы также утверждают, что закрытие лицензированных помещений вынуждает их идти на улицу и зарабатывать незаконно. Кроме того, это негигиенично и очень опасно.