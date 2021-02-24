В среду, 24 февраля, Гана первой в мире получила партию вакцины от COVID-19 в рамках программы COVAX.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения и UNICEF.

В частности, страна получила партию из 600 тыс. доз препарата AstraZeneca, что является частью первоначального транша поставок вакцины.

“Это знаменательное событие, поскольку появление вакцины от COVID-19 в Гане имеет решающее значение для прекращения пандемии. Единственный выход из этого кризиса – сделать прививки доступными для всех. Мы благодарим всех партнеров, которые поддерживают механизм COVAX для быстрой и справедливой доставки безопасных и эффективных вакцин от COVID-19 во все страны”, – отметили в ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Всего в этом году центр COVAX планирует доставить около 2 миллиардов доз вакцины от COVID-19.