Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, відкривши засідання, перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук одразу оголосив перерву на 15 хвилин і покликав на консультації голів фракцій.

Після поновлення засідання Стефанчук повідомив, що обговорення стосувалося саме Аксьонова.

Віцеспікер зазначив, що звертався до апарату ВР із запитом, “чи є якісь юридичні підстави, які заважають пану Аксьонову сьогодні скласти присягу народного депутата”. В апараті ВР відповіли, що юридичних підстав немає, і послалися на постанову Центральної виборчої комісії про реєстрацію Аксьонова нардепом.

При цьому парламентську трибуну заблокували нардепи від фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності” й позафракційний депутат Гео Лерос, щоб не дозволити Аксьонову скласти присягу.

Верховна Рада 19 травня

Оскільки трибуна була заблокована, то йому дозволили скласти присягу з місця.

Коли Аксьонов промовляв слова присяги: “Присягаю на вірність Україні…”, нардепи в залі почали скандувати “Ганьба!”.

Андрій Аксьонов

Варто зазначити, що Аксьонова привітали нардепи від “Опозиційної платформи – За життя”. У їх супроводі та під крики “Ганьба!” він попрямував спочатку до президії ВР, а потім на своє місце в залі засідань.

Згодом віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що офіційно звертається із запитом до голови СБУ Івана Баканова щодо того, чи дійсно в Аксьонова є “паспорт іншої країни” (йдеться про паспорт РФ).

Як відомо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом України, обраним на проміжних виборах від 28 березня на окрузі №50.

До цього він був міським головою Добропілля (Донецька область).

Як інформував громадський активіст та представник України в ТКГ Денис Казанський, Аксьонов у 2014 році організовував “референдум “ДНР” у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де був селищним головою. За словами Казанського, ніхто не змушував Аксьонова проводити “референдум “ДНР”. Бойовиків тоді в Добропіллі та Новодонецькому не було.

Також є інформація, що Аксьонов під час перебування в окупованому Криму отримав російський паспорт.

Андрій Аксьонов

Верховна Рада 19 травня

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Верховна Рада 19 травня

Верховна Рада 19 травня

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Андрій Аксьонов

Фото: #Букви

  • Раніше Центральна виборча комісія заявляла, що не має правових підстав, аби скасувати реєстрацію Андрія Аксьонова.