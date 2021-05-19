Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, відкривши засідання, перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук одразу оголосив перерву на 15 хвилин і покликав на консультації голів фракцій.
Після поновлення засідання Стефанчук повідомив, що обговорення стосувалося саме Аксьонова.
Віцеспікер зазначив, що звертався до апарату ВР із запитом, “чи є якісь юридичні підстави, які заважають пану Аксьонову сьогодні скласти присягу народного депутата”. В апараті ВР відповіли, що юридичних підстав немає, і послалися на постанову Центральної виборчої комісії про реєстрацію Аксьонова нардепом.
При цьому парламентську трибуну заблокували нардепи від фракцій “Голосу” та “Європейської Солідарності” й позафракційний депутат Гео Лерос, щоб не дозволити Аксьонову скласти присягу.
Оскільки трибуна була заблокована, то йому дозволили скласти присягу з місця.
Коли Аксьонов промовляв слова присяги: “Присягаю на вірність Україні…”, нардепи в залі почали скандувати “Ганьба!”.
Варто зазначити, що Аксьонова привітали нардепи від “Опозиційної платформи – За життя”. У їх супроводі та під крики “Ганьба!” він попрямував спочатку до президії ВР, а потім на своє місце в залі засідань.
Згодом віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що офіційно звертається із запитом до голови СБУ Івана Баканова щодо того, чи дійсно в Аксьонова є “паспорт іншої країни” (йдеться про паспорт РФ).
Як відомо, раніше Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом України, обраним на проміжних виборах від 28 березня на окрузі №50.
До цього він був міським головою Добропілля (Донецька область).
Як інформував громадський активіст та представник України в ТКГ Денис Казанський, Аксьонов у 2014 році організовував “референдум “ДНР” у селищі Новодонецьке (околиця Добропілля), де був селищним головою. За словами Казанського, ніхто не змушував Аксьонова проводити “референдум “ДНР”. Бойовиків тоді в Добропіллі та Новодонецькому не було.
Також є інформація, що Аксьонов під час перебування в окупованому Криму отримав російський паспорт.
- Раніше Центральна виборча комісія заявляла, що не має правових підстав, аби скасувати реєстрацію Андрія Аксьонова.