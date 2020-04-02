Об этом она сообщила в Twitter.

“Родителям, учителям и опекунам, которые следят за тем, чтобы дети развлекались, и пытаются их чем-то заинтересовать, на карантине может понадобиться немного магии, поэтому я с удовольствием запускаю Harry Potter At Home“, – написала Джоан Роулинг.

На сайте можно найти загадки, викторины, головоломки, развлекательные статьи и мастер-классы по рисованию волшебных существ.

Каждый учитель может в режиме видеосвязи прочитать своим ученикам книги о Гарри Поттере. О том, как это можно сделать описано здесь.

Бесплатно послушать аудикнигу “Гарри Поттер и Философский камень” можно будет в ближайшие недели брагодаря сотрудничеству с Audible (продавец и производитель аудиокниг).

Книга будет доступна на новой платформе Audible Stories – audible.com. Послушать ее можно будет на шести языках – английском, испанском, французском, итальянском, немецком и японском.

На WizardingWorld.com можно будет найти много интересного, что поможет занять детей, например, видеоролики о волшебных ремеслах, забавные статьи, викторины, головоломки и многое другое.

Посетители онлайн-библиотеки OverDrive в течение апреля смогут бесплатно читать книгу “Гарри Поттер и Философский камень”.

Стоит отметить, что по всему миру было продано более 500 миллионов книг о Гарри Поттере.