Джо Байден визначився зі своїм кандидатом на посаду віцепрезидента. Це — Камала Гарріс, яка також брала участь у президентських перегонах та виступала на підтримку України у протистоянні збройній агресії РФ.

Про це Байден повідомив у Twitter.

“Маю велику честь оголосити, що вибрав Камалу Гарріс — безстрашного борця за маленьку людину і одного з найкращих державних службовців країни — своїм кандидатом на посаду віцепрезидента”, — написав Байден.

Він додав, що спостерігав за роботою Гарріс на посаді генерального прокурора Каліфорнії та пишався тим, як вона опікувалася розслідуваннями шахрайства, пов’язаного з іпотекою і кредитами та захистом жінок та дітей від зловживань.

“Тоді я пишався, і зараз пишаюся тим, що є її партнером у цій кампанії”, — додав Байден.

Як повідомляє CNN, в електронному листі, розповсюдженому кампанією Байдена, кандидат у президенти називав Гарріс “найкращою людиною, яка допоможе вести боротьбу з Дональдом Трампом і Майком Пенсом (чинні президент та віцепрезидент США — ред.), а потім очолити націю у з січня 2021 року”.

Таким чином, 55-річна Гарріс стала третьою жінкою в історії США, яка є кандидатом у віцепрезиденти від великої політичної партії

Журналісти CNN зазначають, що 77-річний Байден зробив вибір на користь молодшої за себе на 22 роки Гарріс, розуміючи, що його вік може викликати занепокоєння у виборців. Як відомо, віцепрезидент США — друга за важливістю посадова особа в системі виконавчої гілки федерального уряду США. Основна конституційна функція віцепрезидента полягає в тому, що він змінює президента США в разі його смерті або відставки.

Позиція Гарріс щодо України

Примітно, що раніше Гарріс брала участь у президентських перегонах. Вона оголосила про свою участь у виборах президента США у січні 2019 року. Згідно з даними соціологічного дослідження, опублікованими 30 жовтня 2019 року, за три місяці до офіційного старту попередніх виборів в Демократичній партії, рейтинг Камали Гарріс становив 3%. В березні 2020 року Гарріс вийшла з перегонів та закликала своїх прихильників підтримати кандидатуру Джо Байдена.

У серпні 2019 року, ще бувши кандидатом у президенти США, Гарріс дала інтерв’ю Council on Foreign Relations, CFR – приватній американській організації у сфері міжнародних зв’язків. Там вона поділилася своєю позицією про те, якими мають бути кроки США для протистояння російській агресії проти України.

Гарріс засуджувала дії РФ, пов’язані з агресією на Донбасі й незаконною анексією Криму. Вона виступала за послідовність у діях США у протистоянні російському лідерові Володимиру Путіну.