Национальная американская газета USA Today впервые за 38 лет существования открыто поддержала кандидата в президенты США . Речь о Джо Байдене.

20 октября вышел материал Elect Joe Biden. Reject Donald Trump (Выбирайте Джо Байдена. Откажитесь от Дональда Трампа).

В газете напомнили, что на предыдущих президентских выборах, в 2016 году, открыто призывали не голосовать за Дональда Трампа. Но тогда не было открытой агитации за другого кандидата. В редакции называли Трампа “несоответствующим высокой должности”, поскольку ему не хватало “темперамента, знаний, стойкости и честности, столь необходимых американским президентам”.

“Мы можем больше никогда не поддерживать кандидата в президенты. На самом деле, мы надеемся, что нам больше не придется это делать”, – сказано в материале.

В редакции USA Today отметили, что на выборах 2016 года поддерживали кандидатуру представительницы Демократической партии Хиллари Клинтон.

“В этом году редакция единогласно поддерживает избрание Джо Байдена”, – сказано в статье.

В USA Today пояснили, что не согласны с политикой Белого дома относительно реагирования на сдерживание эпидемии коронавируса. Также они не согласны с политикой относительно охраны здоровья, изменений климата, иммиграции и торговли.

“На протяжении почти четырех десятилетий редакционная коллегия поддерживала определенные основные ценности: истину, подотчетность, цивилизованность в публичном дискурсе, противодействие расизму, совместные решения национальных проблем и устойчивую поддержку прав Первой поправки. Это не партийные проблемы, или, по крайней мере, они не должны ими быть. Дональд Трамп растоптал каждый из этих принципов, сделав более 20000 лживых или обманчивых заявлений; уклоняясь от ответственности за свои действия; выбрасывая потоки оскорблений в адрес своих критиков; разжигая расовую ненависть; управляя более как лидер красных штатов, чем Соединенных; постоянно атакуя свободную прессу”, – резюмировали журналисты.

К слову, президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября.