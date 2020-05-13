В среду, 13 мая, в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по существу по “газовому делу”, фигурантами которого является народный депутат Украины VII созыва Александр Онищенко и его финансовый директор.

На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта в отношении Онищенко. Один из защитников экс-нардепа выступил со вступительной речью. Еще два адвоката обвиняемых выступят на следующем заседании.

“Следующее рассмотрение, на котором вступительные речи объявят другие два защитника, назначен на 10:00 14 мая 2020”, — отметили в САП.