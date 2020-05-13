Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В среду, 13 мая, в Высшем антикоррупционном суде состоялось первое заседание по существу по “газовому делу”, фигурантами которого является народный депутат Украины VII созыва Александр Онищенко и его финансовый директор.
На заседании прокурор САП объявил краткое изложение обвинительного акта в отношении Онищенко. Один из защитников экс-нардепа выступил со вступительной речью. Еще два адвоката обвиняемых выступят на следующем заседании.
“Следующее рассмотрение, на котором вступительные речи объявят другие два защитника, назначен на 10:00 14 мая 2020”, — отметили в САП.
Напомним, Александр Онищенко подозревается украинскими правоохранительными органами в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО “Укргазвыдобування”.
Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года. В течение некоторого времени он находился в Испании, где также просил убежища, однако получил отказ.
В июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование“газового дела” . Фигурантам, в том числе — экс-нардепу Онищенко, инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.
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