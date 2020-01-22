Высший антикоррупционный суд принял решение вести судебное разбирательство в деле сбежавшего экс-нардепа Александра Онищенко без его присутствия.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Во вторник, 21 января, ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и позволил осуществлять “специальное судебное производство” по делу относительно вероятного организатора “газовых схем” и его сообщницы.

“Обвиняемые в очередной раз не являются на судебное заседание по требованию суда. Поэтому коллегия судей ВАКС приняла решение проводить судебное разбирательство в их отсутствие и вызвать обвиняемых в судебное заседание путем публичного размещения объявлений в соответствии с требованиями законодательства”, — говорится в сообщении.

Помимо этого, суд направил обвиняемому повестку в Германию где он, по информации и защиты, и обвинения, находится под стражей. Следующее заседание состоится через 3,5 месяца — 4 мая.

“Такая значительный перерыв между заседаниями связана также с длительным процессом доставки сообщения за границу”, — объяснили в суде.

Напомним, Александр Онищенко подозревается украинскими правоохранительными органами в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО “Укргазвыдобування”.

Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В июле прошлого года года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование“газового дела” . Фигурантам, в том числе — экс-нардепу Онищенко, инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.