Об этом сообщил в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко
По информации нардепа, вечером во вторник, 24 декабря, Кабмин собрался на экстренное закрытое заседание. Оно будет посвящено переговорам с Российской Федерацией о транзите газа.
“В ближайшие минуты начнётся экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для службового користування)”, — сообщил Гончаренко.
Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.
- Также сообщалось, что Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа.
- Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.