Кабинет министров Украины собрался на экстренное вечернее заседание для обсуждения газовых переговоров с Россией.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко

По информации нардепа, вечером во вторник, 24 декабря, Кабмин собрался на экстренное закрытое заседание. Оно будет посвящено переговорам с Российской Федерацией о транзите газа.

“В ближайшие минуты начнётся экстренное заседание Кабмина по вопросу газовых переговоров с Россией. Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для службового користування)”, — сообщил Гончаренко.

Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.