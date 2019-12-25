Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель не исключает, что российская компания "Газпром" может отказаться от достигнутых договоренностей в ходе газовых переговоров, руководствуясь политическими убеждениями.

Об этом он написал в колонке для “Экономической правды”.

Оржель подчеркнул, что о достигнутых договоренностях стоит говорить лишь как о “возможных”, пока контракт не будет подписан всеми сторонами.

На данный момент достичь договоренности о транзите через украинскую территорию на протяжении пяти последующих лет удалось только за счет того, что “россиянам не хватило буквально “несколько дней”, чтобы достроить “Северный поток-2″ и пустить газ в Европу в обход украинской ГТС”.

По словам министра, в этой ситуации Украине очень способствовала позиция США.

“Газпром” – очень непредвиденный игрок, для которого политические интересы могут быть важнее финансовых… Потому об оплате транзита, о подписанных протоколах, я говорю, как о “потенциальных”, – написал Оржель.

Министр сделал акцент на том, что протокол – это еще не соглашение.

“В течение последней недели декабря наши компании будут разрабатывать драфт текста. Но пока сам договор не подписан – транзита нет. Может ли вторая сторона (“Газпром”, – ред.) соскочить в последний момент? Да. Готовы ли мы к этому? Да. Но если так произойдет, то имиджевые потери понесет “Газпром”. Украина покажет себя, как надежного и договороспособного транзитного партнера Европы, который способен идти на разумные компромиссы, которые соответствуют нашим национальным интересам и энергетической безопасности Евросоюза”, – написал министр.

Резюмируя, он отметил, что если в начале января договор не будет подписан, а по телевидению будут крутить кадры «замерзающих европейских городов», то под прессом Европы “подписать быстрее” окажется не украинский “Нафтогаз”, а именно российский “Газпром”.

Как стало известно, Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.