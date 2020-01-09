Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
В то же время исполнительный директор НАК Юрий Витренко подчеркнул, что данная сделка включает в себя споры, которые возникли еще по контрактам 2009 года.
“То есть за период 2009-2019 годов любые поставки на любую территорию, в частности, на территорию, которая сейчас не контролируется украинскими властями, охватываются этими пакетными договоренностями. В договоренностях четко написано, что “Газпром” не может ничего требовать за любые поставки на любые территории в рамках этого контракта дополнительно и “Нафтогаз” не должен ничего платить. По конец 2019 года никакие поставки на неконтролируемые территории никто с украинской стороны не обязан оплачивать”, – говорит он.
При этом Витренко также добавил, что оснований для требования оплаты за газ, поставленный на временно оккупированные территории после 1 января 2020 года, не существует.
“С 1 января нет никаких контрактных отношений между “Нафтогазом” и “Газпромом”, которые бы обязывали “Нафтогаз” оплачивать этот газ”, – пояснил он.
- Ранее глава “Оператора газотранспортной системы Украины” Сергей Макогон заявил, что переговоры о транзите российского газа через территорию Украины завершены.
- Также стало известно, что Украина и ПАО “Газпром” подписали мировое соглашение по инициированному российской компанией международному арбитражу в деле об обязательствах Газпрома оплатить около $7,4 млрд по штрафу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).