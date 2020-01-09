Об этом рассказал сегодня на брифинге исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

По его словам, снижение транзита российского природного газа в первых числах января 2020 года связано с отсутствием ожиданий, что договоренности по новому контракту будут достигнуты.

“В начале этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и “Газпром”, и “Нафтогаз”, и европейские потребители ожидали, что не будет транзита с 1 января, и это стало приятной неожиданностью для всех, что транзит есть. Поэтому не были готовы полностью загружать систему”, – отметил Витренко.

В то же время он напомнил, что, согласно достигнутым договоренностям, “Газпром” оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины вне зависимости от их использования.

“Параметры этого соглашения являются выгодными для Украины, поскольку впервые в истории независимости нашей страны у нас есть контракт с четко определенными гарантиями оплаты со стороны “Газпрома” за так называемые зарезервированные мощности. Они должны их оплачивать, независимо от того, качают они газ, используют они эти мощности или нет…. Несмотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, “Газпром” будет платить за все объемы, зарезервированные прежде”, — подчеркнул Витренко.

По его словам, всего по транзитным контрактам Украина должна получить в течение пяти лет $7,2 млрд гарантированных доходов. При этом в “Нафтогазе” рассчитывают на дополнительные доходы.

Тем временем глава компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон сообщил в Facebook, что после временного снижения транзит российского газа через территорию Украины постепенно выходит на запланированные объемы.

Как сообщает агентство “Интерфакс-Украина”, транзит природного газа через ГТС Украины 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. М. Это в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь 2019 года (261 млн куб. м), или 4,5 раза ниже по сравнению с 31 декабря (220,1 млн куб. м). В то же время по состоянию на 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки.