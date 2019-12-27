"Нафтогаз" во исполнение решения Стокгольмского арбитража получил от "Газпрома" $2.918 млрд.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

“Да, Украина получила 2.918 миллиардов долларов США от Газпрома во исполнение решения Стокгольмского арбитража!”, — написал он.

Как уточнили в пресс-службе компании, в эту сумму вошли 2,56 млрд долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года, а также проценты.

“Мы подтверждаем получение от Газпрома 2,918 млрд долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года. Сегодняшний платеж “Газпрома” включает погашение как невыплаченной ранее части присужденной компенсации (2,56 млрд долларов), так и процентов, накопленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018″, — говорится в сообщении.

В “Нафтогазе” также отметили, что приветствуют такой шаг российской стороны, и сообщили, что переговоры касательно транзита газа из РФ в Евросоюз через территорию Украины продолжается.

“Нафтогаз приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 гг. и ее намерение продолжать транспортировки газа в ЕС через территорию Украины. Стороны продолжают переговоры об условиях дальнейшего сотрудничества после завершения действующего контракта 1 января 2020”, — подытожили в компании.