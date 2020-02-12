Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.
“В чем же видится мое “препятствование”? Проявляется в том, что я как председатель Верховной Рады Украины обращался в правоохранительные органы с требованием установить находились ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, имеют ли они право участвовать в выборах”, — отметил Парубий.
Бывший спикер утверждает, что после его запроса было установлено, что они не имеют права баллотироваться в народные депутаты, а затем ЦИК сняла их с регистрации.
“И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование … Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот — правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями…” — написал Парубий.
- 23 сентября Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении народного депутата от фракции “Европейская Солидарность”, экс-спикера Парламента Андрея Парубия.