Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что дал показания в Государственном бюро расследований в рамках дела о препятствовании осуществления избирательного права (статья 157 УК Украины) во время выборов в Парламент в 2019 году.

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

“В чем же видится мое “препятствование”? Проявляется в том, что я как председатель Верховной Рады Украины обращался в правоохранительные органы с требованием установить находились ли одиозный соратник Януковича Клюев, а также Кузьмин и Шарий в Украине в течение последних пяти лет. И, соответственно, имеют ли они право участвовать в выборах”, — отметил Парубий.

Бывший спикер утверждает, что после его запроса было установлено, что они не имеют права баллотироваться в народные депутаты, а затем ЦИК сняла их с регистрации.

“И вот теперь ГБР по этому поводу ведет расследование … Мы как-то незаметно оказались в Зазеркалье, где все наоборот — правда и право преследуются, а предательство и преступления становятся добродетелями…” — написал Парубий.