Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Экс-судья обвиняется в незаконном аресте активистов и препятствовании проведению демонстраций.

“Экс-судья обвиняется в принятии в феврале 2014 заведомо неправосудных постановлений об избрании в отношении участников мирных акций протестов меры пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины), а также в совершении незаконного препятствования организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, проходивших 18 февраля 2014 в центре Киева (ст. 340 Уголовного кодекса Украины)”, — говорится в сообщении.

В случае, если вина судьи будет доказана, ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.