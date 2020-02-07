Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Уточняется, что следователями центрального управления бюро были проведены обыски в Киеве и на территории Одесской области.

По информации следователей, бывший главы Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации ГПСУ организовали незаконное задержание Саакашвили, а также его перемещение из Украины в Польшу в феврале 2018 года.

“В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет”, – сказано в сообщении.

Действия экс-пограничников квалифицировали по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 КК Украины.