Конкурсная комиссия, которая должна назначить директора ГБР, до сих пор не создана.

Об этом говорится в материале #Букв.

“Конкурсную комиссию для избрания директора ГБР не смогли сформировать вовремя, поскольку никто не ожидал такие чрезвычайные обстоятельства в стране. Думаю, когда карантин завершится и парламент начнет работать в обычном режиме, народные депутаты вернутся к этому вопросу”, – рассказал “Буквам” председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от “Слуги народа” Денис Монастырский.

В материале говорится, что “при оптимистичном сценарии, ГБР получит своего директора не раньше, чем во второй половине этого года. В худшем случае — процесс отбора кандидатов может затянуться до следующей зимы … Пока неизвестно, когда именно депутаты смогут утвердить своих представителей в конкурсной комиссии”.

Согласно изменениям в законодательство, Государственное бюро расследований Офис президента, Кабинет Министров и Верховная Рада должны сформировать конкурсную комиссию для избрания нового директора. Также были установлены предельные сроки — не позднее 60 дней со дня освобождения Романа Трубы, то есть от 27 декабря.

“Если президент определился со своими кандидатами еще прошлым летом, то Кабмин зависит от международных партнеров. А они, со своей стороны, высказали пожелание назначить своих представителей”, – добавил Монастырский.

Монастирский отметил, что международные партнеры предлагали, чтобы членами конкурсной комиссии от парламента не были народные депутаты.

Вместе с тем, неизвестно, когда нардепы вернутся к привычному ритму заседаний, во время которых можно рассмотреть этот вопрос.

Сейчас временно исполняющий обязанности председателя ГБР назначен Александр Соколов.

Напомним, 27 декабря, Зеленский назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову, которая сейчас назначена на должность Генерального прокурора Украины.