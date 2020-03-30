Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции "Слуги народа" Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы "торговле" государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.

Об этом Лерос сообщил на своей странице в Facebook.

“Мне сегодня позвонили и вызвали на допрос в ДБР. Позвольте я процитирую театр абсурда, который происходит: “Нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса Президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти”. Поправлю, что должности он продавал, это есть на видео. “Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис”. “В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований”, – написал Лерос.

Он отметил, в итоге ГБР на него, а не на коррупционеров, открыло уголовное дело по 4 статьям. Он процитировал две, по его мнению, самые циничные:

– ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием своего служебного положения,

– ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие последствия.

“То есть то, что зафиксировано на пленках не имеет значение, оказывается, что раскрывать коррупционеров – разглашение гостайны. Ни для кого в этой стране коррупция не является тайной, а последствия ее действительно тяжелые”, – подчеркнул нардеп.