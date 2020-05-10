Государственное бюро расследований открыло производство против пограничников, которые в международном аэропорту "Борисполь" не выпускали за границу граждан Украины - нерезидентов других стран.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор ДТЭК Орловская ветроэлектростанция Иван Лях.

Ранее Посольство Великобритании в Украине заявило, что украинцы не могу выезжать за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

“Сегодня по СМИ разошлась информация о возмущении посольства Великобритании относительно отказа властей Украины выпускать за границу граждан Украины – нерезидентов других стран. Скандал разразился по причине незаконных действий Государственной пограничной службы Украины. Наши доблестные пограничники, несмотря на “закрытые” пункты пропуска в аэропорту “Борисполь” на выезд, беспрепятственно выпускали граждан с Британскими паспортами и отказывали в пропуске нашим согражданам с видами на жительство в Великобритании и странах ЕС. Юридического пояснения, по какому принципу они открывают границу дли кого-либо, кроме дипломатов, работников международных организаций, пограничники предоставить не смогли”, – написал Лях.

Он отметил, что с несколькими пострадавшими от произвола пограничников в международном аэропорту “Борисполь” обратились в прокуратуру с соответствующим заявлением.

“По факту обращения открыто уголовное производство. Извлечение из ЕРГДР прилагаю. Очень надеюсь, что виновные будут наказаны, а лица, ограничившие защищаемые Конституцией Украины права украинцев на свободу выбора места проживания и работы понесут наказание”, – подчеркнул он.

Как стало известно #Буквам уголовное производство открыто по ч.1. ст. 365 ККУ (превышение полномочий работником правоохранительного органа), которое расследует Киевское территориальное управление Государственного бюро расследований.

Следователь ГБР Григорий Жайворонко, который ведет дело относительно произвола пограничников, отказался что-либо сообщить по криминальному производству. Вначале следователь согласился ответить на вопросы #Букв, но, услышав вопросы, сославшись на тайну досудебного следствия отказался что-либо рассказать.