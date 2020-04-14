Государственное бюро расследований предлагает взять народного депутата VIII созыва и общественную активистку Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест, заседание отложили на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.

По словам и.о. директора бюро Александра Соколова, такое решение было принято в связи с рядом смягчающих причин.

“Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Черновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста”, – отмечается в сообщении.

Окончательное наказание и вину Черновол должен установить суд после окончания расследования данного уголовного производства и направлении его для рассмотрения по существу.

На заседании защита экс-нардепа заявила об отводе судьи Сергея Вовка, после чего тот объявил перерыв в заседании на неопределенный срок. Решение об отводе будет выносить другой состав судей.

Сама Татьяна Черновол заявила, что была вынуждена заявить ходатайство об отводе судьи.

“Такое счастье, что во время карантина в этом суде оказались трое дежурных судей. Они будут рассматривать этот отвод. Меру пресечения будут рассматривать после того, как рассмотрят этот отвод », – отметила Черновол.

Она не знает, заседание будет проходить сегодня.

14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.