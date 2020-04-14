Об этом сообщает пресс-служба ГБР в Telegram.
По словам и.о. директора бюро Александра Соколова, такое решение было принято в связи с рядом смягчающих причин.
“Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Черновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста”, – отмечается в сообщении.
Окончательное наказание и вину Черновол должен установить суд после окончания расследования данного уголовного производства и направлении его для рассмотрения по существу.
На заседании защита экс-нардепа заявила об отводе судьи Сергея Вовка, после чего тот объявил перерыв в заседании на неопределенный срок. Решение об отводе будет выносить другой состав судей.
Сама Татьяна Черновол заявила, что была вынуждена заявить ходатайство об отводе судьи.
“Такое счастье, что во время карантина в этом суде оказались трое дежурных судей. Они будут рассматривать этот отвод. Меру пресечения будут рассматривать после того, как рассмотрят этот отвод », – отметила Черновол.
Она не знает, заседание будет проходить сегодня.
14 апреля экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.
- Утром 10 апреля к бывшему народному депутату Татьяне Черновол пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований.
- Позже ГБР сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве. Ее подозревают в умышленном противоправном нанесении смерти другому человеку, осуществленном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко отреагировал на обыски у бывшего народного депутата Татьяны Черновол по делам протестов на Майдане. Он обратился к первому заместителю директора Государственного бюро расследований Александра Бабикова, назвав того адвокатом Януковича.
- Татьяна Черновол рассказала, какие статьи инкриминирует ей Государственное бюро расследований.
- 51 нардеп подписал заявление в поддержку Черновол с требованием уволить Бабикова.