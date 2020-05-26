Об этом сообщают #Буквы.
На месте присутствует народный депутат от партии “Европейская Солидарность” Артур Герасимов.
По его словам, “дело о картинах” касается 1995, 2002 годов: “Это означает только одно, что они (в ГБР) ничего не могут найти за тот период, когда Петр Порошенко был президентом Украины. А потом что ничего нет. Все происходило согласно закону”.
Представители ГБР, не предъявив никаких документов выломали двери государственного музея Ивана Гончара и незаконно проникли в здание.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
Директор музея Петр Гончар жалуется, что спецназ выломал двери и никого не пускает в здание: “Кто за это будет платить? Там большая коллекция картин – на несколько миллионов. Я взял на хранение большую коллекцию, которая принадлежит семье Порошенко”.
Он также заявил, что следователи не предъявляли судебное решение о досмотре помещения, не озвучили требований и просто выломали двери.
ОБНОВЛЕНО в 16:38:
Директора музея Петра Гончара ГБР не пускает в музей. “Для меня сейчас самое главное, что они работы не заберут”, – сказал он.
Фото: Евгений Войнич, #Буквы
- Сегодня пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко из-за этих картин вызывали в Госбюро расследований.
- Ранее ГБР в видеоролике вызвало Порошенко на допрос на 11:00 26 мая свидетелем по делу о контрабанде 43 картин.