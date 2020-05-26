Спецназ Государственного бюро расследований выломал двери в государственном музее Ивана Гончара, а еще растолкал журналистов и народных депутатов.

Об этом сообщают #Буквы.

На месте присутствует народный депутат от партии “Европейская Солидарность” Артур Герасимов.

По его словам, “дело о картинах” касается 1995, 2002 годов: “Это означает только одно, что они (в ГБР) ничего не могут найти за тот период, когда Петр Порошенко был президентом Украины. А потом что ничего нет. Все происходило согласно закону”.

Представители ГБР, не предъявив никаких документов выломали двери государственного музея Ивана Гончара и незаконно проникли в здание.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы

Директор музея Петр Гончар жалуется, что спецназ выломал двери и никого не пускает в здание: “Кто за это будет платить? Там большая коллекция картин – на несколько миллионов. Я взял на хранение большую коллекцию, которая принадлежит семье Порошенко”.

Он также заявил, что следователи не предъявляли судебное решение о досмотре помещения, не озвучили требований и просто выломали двери.

ОБНОВЛЕНО в 16:38:

Директора музея Петра Гончара ГБР не пускает в музей. “Для меня сейчас самое главное, что они работы не заберут”, – сказал он.

Фото: Евгений Войнич, #Буквы