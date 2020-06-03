Так называемое дело о картинах из-за которых силовики Государственного бюро расследований незаконно штурмовали Музей Гончара, сфабриковано на основе публикации на сайте Гордона, а в качестве доказательств использована информацию из Википедии.

Об этом сообщают адвокаты пятого президента Петра Порошенко со ссылкой на судебные документы.

Так, к “делу картин” непосредственное отношение имеет Ирина Венедиктова, которая на момент открытия уголовного дела возглавляла ГБР.

“Дело открыли в конце февраля на основании прошлогодней публикации на сайте Гордон. Рапорт по этому поводу писал нынешний глава ГБР Соколов на имя тогдашнего главы ГБР Венедиктов, которая с тех пор пересела в кресло Генпрокурора. Там говорилось о том, что публикация Гордона дает достаточно оснований считать, что было совершено преступление”, – заявил адвокат Илья Новиков, подчеркнув, что следствие проводилось очень по-современному – в Википедии.

Что касается штурма музея, то, по словам Новикова, оперативный отдел ГБР сам себе составил служебную записку о том, что “по имеющейся оперативной информации, исходя из поведения людей, в собственности которых находятся картины, то есть директора музея, эти картины планируют уничтожить, как вещественное доказательство по делу”. “И для того, чтобы этого не допустить, была устроена эта акция, которую вы все видели”, – напомнил Новиков.

Адвокат напомнил, что Печерский суд признал штурм музея незаконным.

Абсурдным является тот факт, что после штурма музея ГБР передало эти картины на хранение тому же руководству Музея Гончара.

Илья Новиков отметил, что украинские налогоплательщики только в этом году профинансировали ГБР на сумму 1,5 млрд гривен, а его следователи “клепают” дела из Википедии.

“…Если вы ведете следствие из Википедии, что вам мешает проводить допросы в ТикТок. Качество вашей работы от этого не упадет”, – сыронизировал адвокат.

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань, что следственная группа ГБР неоднократно нарушила законодательство и это сейчас оспаривается.

“Нами подано также 5 заявлений об уголовным правонарушениях, а именно: злоупотребление служебным положением, незаконное проникновение во владения лица, служебный подлог, то есть внесение заведомо ложных сведений в официальный документ, имеется в виду протокол обыска и другие документы досудебного расследования. Еще два заявления нами подано относительно препятствования деятельности депутатов и журналистов”, – сказал Головань, подчеркнув, что всей историей руководила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

“Вместо того, чтобы расследовать кражу 2700 вагонов с зерном на почти 800 000 000 гривен, вместо того, чтобы расследовать лоббизм команды Зеленского в табачной сфере из-за которого государство потеряло более 3 млрд грн. Вместо того, чтобы расследовать многомиллиардные кражи в налоговой и таможне в правительстве Зеленского, о которых заявил Уманский. Вместо того, чтобы расследовать бешеную коррупцию, которая происходит в энергетике – у нас 10 следователей и около 20 спецназовцев незаконно штурмуют Национальный музей Гончара без решения суда. И на основании Википедии”, – сказал сопредседатель фракции “Европейская Солидарность” Артур Герасимов.