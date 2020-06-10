Государственное бюро расследований опубликовало видео о вызовах на допросы пятого президента Украины, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, в котором есть кадры из программы студии "Квартал 95".

Запись опубликована на сайте ГБР.

Запись начинается с того, что госрганы, политические партии и нардепы не должны вмешиваться в работу ГБР, но “некоторые политики думали и продолжают думать, что для них закона не существует”.

Далее идет нарезка новостных сюжетов, в которых сообщается о вызовах на допросы Петра Порошенко и якобы его неявках. Также приводятся интерпретации ГБР причин “неявок”.

В частности, видео содержит утверждения: о попытках “старых политиков прикрываться своим политическим статусом”, “игнорировать допросы”, “оказывать политическое давление”, “прикрываться порохоботами” и “собственной женой”.

В видеонарезке появляется и кадр из программы “Квартала 95” (“ЧистоNews”) с актером студии Степаном Казаниным, который произносит слова: “Чихать хотел Петр Порошенко”.

В ГБР утверждают, что Порошенко “проигнорировал 25 вызовов” в Бюро.

Напомним, 10 июня Государственное бюро расследований попыталось вручить подозрение Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР.

По словам адвокатов, поскольку вручение подозрения происходило вопреки закону, то защита и пятый президент отказались принимать этот документ. Петр Порошенко покинул здание ГБР.

По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

“Сейчас следователи ГБР решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении на сайте Бюро.