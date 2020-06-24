Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Виктору Януковичу и бывшим министрам обороны Украины Дмитрию Саламатину (занимал пост с февраля по декабрь 2012 года) и Павлу Лебедеву (занимал пост с декабря 2012 года по февраль 2014 года) сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного Кодекса Украины — “государственная измена”.
Под государственной изменой понимаются действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины и ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, а также помощь Российской Федерации и ее представителям в проведении подрывной деятельности в Украине.
По данным следствия, в 2012-2014 годах Янукович при соучастии Саламатина и Лебедева “осуществлял целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования Вооруженных сил Украины, которое заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменения их места дислокации”. Результатом таких действий, как указали в ГБР, стала дальнейшая аннексия Крымского полуострова.
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- 26 мая Печерский районный суд заочно под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Это также дает правоохранителям возможность начать процедуру его экстрадиции.