Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“Следователи центрального аппарата ГБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора 6 февраля 2020 сообщили гражданке о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенном в связи с его государственной деятельностью (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 УК)”, — говорится в сообщении.

Народный депутат от “Европейской Солидарности” София Федына, которую также вызывали в ведомство для вручения подозрения по этому делу, “будучи надлежащим образом уведомленной для вручения письменного уведомления о подозрении в Бюро не явилась”.

Как известно, Федына и Звиробий подозреваются в том, что они “действуя по предварительному сговору … выразили устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Зеленского В.А.”. Речь идет о том, что 26 октября прошлого года, после того как была обнародована запись резкого разговора президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом (Луганская область), блогер-волонтер Маруся Звиробий опубликовала видео, на котором она и Федына раскритиковали Зеленского за такое поведение с ветеранами и бойцами.

“Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Было бы красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кое-кто опять в белой рубашке припрется на передовую”, – сказала Федына.

1 ноября стало известно, что правоохранители открыли уголовное производство из-за высказываний нардепа.