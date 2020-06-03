Об этом сообщили в ГБР.
Порошенко ждут в ГБР 10 июня в 11:00.
“Порошенко П.А. вызывается на 11:00 00 минут 10 июня 2020 в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием Президента Украины и должностных лиц иностранных государств “, – говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что “явка обязательна”.
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